Axios (США): Украина вносит поправки в свое заявление и говорит, что Байден поддерживает ее план по вступлению в НАТО

Вашингтон и Киев опубликовали взаимоисключающие заявления о содержании разговора Байдена и Зеленского по поводу возможного членства Украины в НАТО. Банковая незамысловато переврала слова американского президента и была вынуждена изменить текст сообщения на официальном сайте.

Поначалу Белый дом и правительство Украины сделали противоречащие друг другу официальные заявления по поводу состоявшегося в понедельник телефонного разговора между президентом Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Почему это важно. Правительство Украины первоначально сообщило на своем официальном вебсайте, что Байден "подчеркнул… важность предоставления украинскому государству плана действий по подготовке к членству в НАТО", который позволил бы этой стране встать на путь вступления в Североатлантический альянс. Белый дом опроверг заявление о том, что Байден в ходе телефонного разговора поддержал такой шаг.

"Украинцы превратно истолковали заявление, а потом внесли коррективы", - рассказал изданию Axios пресс-секретарь Совета национальной безопасности.

К вечеру понедельника в расшифровку заявления украинского правительства внесли изменения, удалив ссылку о членстве Украины в НАТО.

История вопроса. Бывший президент Джордж Буш вначале поддержал идею предоставить Украине в 2008 году план действий по подготовке к членству. Именно через такой план 11 восточноевропейских стран вступили в Североатлантический альянс. Прошло 13 лет, но эта находящаяся в осаде страна ни на шаг не приблизилась к вступлению.

За это время Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Соединенные Штаты и Европа направили Украине помощь, но четко заявили о том, что не станут применять военную силу для защиты этой страны от Владимира Путина.

Зеленский сделал вступление в НАТО высшим приоритетом, но особых успехов на этом фронте в настоящее время не предвидится.

Что примечательно. Белый дом отказался ответить, поддерживает ли Байден идею предоставить в этом году Украине план подготовки к вступлению в НАТО.

Новость часа. Во время телефонного разговора Байден пригласил Зеленского посетить в июле Белый дом.

Между строк. Это объявление прозвучало спустя 18 часов после того, как Axios опубликовал интервью с Зеленским, в котором украинский президент подверг критике отношение Байдена к российскому трубопроводу "Северный поток - 2" и призвал Байдена встретиться с ним "в любой момент, в любой точке планеты" до саммита с Путиным.

Джонатан Свон (Jonathan Swan), Дейв Лолер (Dave Lawler)