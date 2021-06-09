Главное командование СВ продемонстрирует современные и перспективные образцы ВиВТ на форуме "Армия-2021"

ЦАМТО, 8 июня. Главное командование СВ и специалисты образовательных учреждений продемонстрируют деловому и научному сообществу, а также всем посетителям форума "Армия-2021" лучшие достижения научно-технической мысли, воплощенные в современных и перспективных образцах ВиВТ.

Демонстрация возможностей современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск на форуме будет представлена в рамках статического и динамического показов.

Статический показ традиционно спланирован на двух площадках: в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" и на полигоне Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.