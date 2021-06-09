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ЦАМТО

Главное командование СВ продемонстрирует современные и перспективные образцы ВиВТ на форуме "Армия-2021"

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Беспилотный летательный аппарат "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Беспилотный летательный аппарат "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 8 июня. Главное командование СВ и специалисты образовательных учреждений продемонстрируют деловому и научному сообществу, а также всем посетителям форума "Армия-2021" лучшие достижения научно-технической мысли, воплощенные в современных и перспективных образцах ВиВТ.

Демонстрация возможностей современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск на форуме будет представлена в рамках статического и динамического показов.

Статический показ традиционно спланирован на двух площадках: в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" и на полигоне Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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