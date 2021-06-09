Дипломатия истребителей

Обозреватель «Известий» Антон Лавров — о том, меняет ли расклад сил на Балтике появление там F-35

В выходные в Италии опубликовали фото сопровождения истребителем F-35 российского военного транспортника Ан-12. Необычным стало то, что произошло это не где-нибудь над теплыми водами Средиземноморья, а в далекой Балтике. Там «невидимка» американского производства впервые в истории близко встретился с техникой российских ВКС. При кажущейся незначительности эпизода он стал символом уже стартовавшей региональной гонки вооружений. РФ и страны НАТО тут активно совершенствуют свою авиацию и средства ПВО.

Перехват состоялся еще 14 мая, но Италия более трех недель предпочитала не раскрывать подробности инцидента и не привлекать к нему особого внимания. СМИ, узнавшие о событии, затребовали изображения из штаба НАТО.

Итальянцы прилетели в Прибалтику в конце апреля и пробудут там до августа. У Латвии, Литвы и Эстонии нет собственной боевой авиации. Поэтому с 2004 года на аэродромах этих стран размещён так называемый «Балтийский воздушный патруль» (БВП). Там посменно дежурят несколько истребителей более крупных стран – членов НАТО. После ухудшения отношений между РФ и альянсом в 2014 году ни один рейс российской государственной авиации из Калининграда и обратно не обходится без сопровождения иностранными самолётами.

Как и в подавляющем большинстве подобных случаев над Балтикой, встреча 14 мая прошла мирно. Истребитель приблизился к российскому военно-транспортному самолету для визуальной идентификации и сопроводил его по маршруту. Тем не менее так бывает не всегда. Истребителям ВКС несколько раз приходилось физически оттеснять слишком «любопытных» гостей от самолета министра обороны Сергея Шойгу.

В составе БВП побывали почти все истребители, состоящие на вооружении стран НАТО. Сюда направляли даже польские МиГ-29 и старинные румынские МиГ-21, унаследованные от Советского Союза. Присылали США в Прибалтику и первые в мире истребители пятого поколения F-22A.

Для полетов между Калининградом и остальной частью России над Балтикой есть только небольшой и извилистый воздушный коридор. В некоторых местах он сужается всего до нескольких километров. Выход за его пределы автоматически означает нарушение воздушного пространства другого государства. В прошлом отечественные самолеты старых типов с неэффективными навигационными системами иногда непреднамеренно «зацепляли» их территорию. Каждый такой инцидент вызывал гневную реакцию соседей и новые обвинения РФ в планах немедленно оккупировать Прибалтику. Именно от этой воображаемой угрозы и защищает постсоветские государства «сборная ВВС НАТО».

Россия уже несколько лет на высшем уровне предлагает урегулировать ситуацию с полетами над Балтикой и договориться о внятных правилах игры. Одной из основных инициатив стало обязательное включение ответчиков на государственных самолетах. С этими приборами они хорошо и далеко видны и на военных, и на гражданских радарах всех сторон и автоматически предоставляют о себе подробную информацию. Это позволило бы сэкономить топливо и нервы всем и сократить количество вылетов истребителей на визуальную идентификацию.

Но российские предложения по деэскалации ситуации остаются неуслышанными. И транспортные, и военные самолеты как России, так и НАТО продолжают часто летать над морем без опознавательных сигналов.

Впервые F-35 навестили Прибалтику в апреле 2017 года. Надолго они не задержались и в перехватах не поучаствовали. Тогда не скрывалось, что пара новейших истребителей ВВС США должна лишь послать некий сигнал для России и прорекламировать их возможности для региональных государств.

Главным преимуществом F-35 над истребителями предыдущего поколения кроме малозаметности считается серьёзно возросшие ударные возможности. Многоцелевой самолёт не только получил больше управляемого вооружения, но и лучше способен находить наземные объекты собственными силами. Больше у него шансов и уклониться от враждебных систем противовоздушной обороны и нанести успешный удар даже по хорошо защищённым объектам.

За свою «невидимость» самолету пришлось заплатить. Во внутренние отсеки F-35 помещается лишь пара ракет «воздух-воздух» и две корректируемые авиабомбы. Его возможности как истребителя многими ставятся под сомнение из-за низкой максимальной скорости и небольшого радиуса действия.

Тем не менее на Балтике и в ее окрестностях количество этих современных машин будет быстро расти. В 2020 году Польша подписала первый контракт на 32 штуки F-35. За $4,6 млрд страна собирается полностью заменить советское наследие и устаревшие американские истребители четвёртого поколения. В зоне досягаемости окажутся не только вся территория Калининградской области, но и Балтика с Финским заливом.

Уже поступают F-35 на вооружение Норвегии. На Балтике они пока не активны, но над северными морями регулярно встречаются в воздухе с российскими военными самолетами. 46 единиц заказала Голландия.

Российское руководство очевидно сделало выводы из подобных сигналов и активно наращивает оборонительные возможности Калининградской области. Там размещены новейшие системы противовоздушной обороны С-400 и комплексы «Панцирь-С». У границы со странами Балтии усиливается группировка российской истребительной авиации. Уже два авиаполка там получили на вооружение новейшие Су-35С, которые по заявлениям разработчиков хорошо умеют замечать «невидимок».

Сам по себе майский инцидент с российским Ан-12 и итальянским F-35, помимо нового типа самолета, ничем не выделяется на фоне сотен похожих происшествий, случившихся за последнее десятилетие. Временное развертывание нескольких иностранных «невидимок» никак не изменило стратегический баланс сил в регионе и не потребовало какой-то дополнительной реакции.

Но уже в ближайшие годы здесь будут на постоянной основе дислоцироваться десятки F-35. Они окажутся в руках у такой открыто недружественной к нам страны, как Польша. Это потребует дальнейшего наращивания возможностей ВВС и ПВО Западного военного округа. При нынешнем уровне взаимоотношений России и НАТО можно даже не сомневаться, что это вызовет новые обвинения в сторону нашей страны и станет поводом для очередного усиления Североатлантического альянса в регионе.

Антон Лавров