Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет

Итальянский истребитель F-35А впервые в истории перехватил российский Ан-12.

В Сети появились предоставленные ВВС Италии фото первого в истории перехвата российского военного самолета истребителем пятого поколения F-35. Сам инцидент произошел в середине мая над Балтикой.

Как сообщают на официальном сайте НАТО, российский самолет Ан-12 летел из материковой части России в Калининград.

Пилоты F-35 ВВС Италии, дислоцировавшиеся на авиабазе Эмари в Эстонии, получили приказ перехватить самолет. Истребитель НАТО приблизился к транспортнику, и, идентифицировав его, вернулся на базу.

В Сети уже высмеяли этот инцидент. Очевидно, что российский транспортник не представлял никакой угрозы для НАТО. А потому решение отправить на его перехват истребитель пятого поколения, один час полета которого обходится примерно в 24000 долларов, выглядит очень странным.

Олег Корякин