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Российская газета

Истребитель F-35 впервые перехватил российский самолет

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Источник изображения: rg.ru


Итальянский истребитель F-35А впервые в истории перехватил российский Ан-12.

В Сети появились предоставленные ВВС Италии фото первого в истории перехвата российского военного самолета истребителем пятого поколения F-35. Сам инцидент произошел в середине мая над Балтикой.

Как сообщают на официальном сайте НАТО, российский самолет Ан-12 летел из материковой части России в Калининград.

Пилоты F-35 ВВС Италии, дислоцировавшиеся на авиабазе Эмари в Эстонии, получили приказ перехватить самолет. Истребитель НАТО приблизился к транспортнику, и, идентифицировав его, вернулся на базу.

В Сети уже высмеяли этот инцидент. Очевидно, что российский транспортник не представлял никакой угрозы для НАТО. А потому решение отправить на его перехват истребитель пятого поколения, один час полета которого обходится примерно в 24000 долларов, выглядит очень странным.


Олег Корякин

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Страны
Италия
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Эстония
Продукция
F-35
F-35A
Ан-12
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
08.06.2021 13:20
Ну, наконец-то. Свершилось! Какая новость.
0
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