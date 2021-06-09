57-мм артиллерийские боевые модули АУ-220М на индонезийских катерах

Согласно распространенным фотографиям, военно-морские силы Индонезии приобрели минимум два 57-мм корабельных артиллерийских модуля АУ-220М разработки и производства российского АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех), устанавливая на свои ракетные катера национальной постройки проекта KCR-60M. Таким образом, Индонезия стала первым известным заказчиком АУ-220М в корабельном исполнении.

57-мм корабельный артиллерийский модуль АУ-220М разработки и производства российского АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", установленный на ракетном катере ВМС Индонезии Tombak (бортовой номер "629") проекта KCR-60M, июнь 2021 года (с) Putut Reza

Напомним, что разработанная ЦНИИ "Буревестник" новая 57-мм артиллерийская установка АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой 2А91, помимо корабельных установок, применяется на новой сухопутной самоходной зенитной артиллерийской установке 2С38 "Деривация-ПВО", причем для данной артустановки заявлено также создание управляемого выстрела. Разработан вариант корабельного артиллерийского модуля АУ-220М и в малозаметном исполнении.

Еще в феврале 2018 года журнал "Jane's Defense Weekly" сообщал, что ВМС Индонезии рассматривают возможность закупки российских 57-мм корабельных артиллерийских модулей АУ-220М для оснащения двух ракетных катеров проекта KCR-60M. В мае 2021 года была опубликована фотография двух 57-мм корабельных артиллерийских модулей АУ-220М на индонезийском предприятии, а теперь появились фотографии одного из этих модулей, установленного в ходе модернизации на индонезийском ракетном катере Tombak (бортовой номер "629") - второго катера в серии проекта KCR-60M, находящегося в стройю ВМС Индонезии с 2014 года. На катере установка АУ-220М установлена на баке вместо стоявшей там с момента постройки катера 40-мм артиллерийской установки Bofors L/70 - такие же 40-мм установки Bofors L/70, которые были сняты со списанного из состава ВМС Индонезии большого десантного корабля Teluk Semangka (бортовой номер "512"), стоят на трех других находящихся в строю индонезийских катерах проекта KCR-60M.

Согласно данным индонезийских ресурсов, вторую установку АУ-220М должен получить третий катер проекта KCR-60M Halasan (бортовой номер "630").

Поставленные Индонезии 57-мм корабельные артиллерийские модули АУ-220М выполнены в надпалубном исполнении, с размещением подбашенного отделения в палубных надстройках-барбетах.

Большие ракетные катера проекта KCR-60М строятся по национальному проекту на верфи индонезийского государственного судостроительного объединения PT PAL в Сурабае с 2012 года и в целом представляют собой достаточно заурядные и несложные корабли. Три первых катера (головной Sampari, бортовой номер "628") были сданы ВМС Индонезии в 2014 году, еще один - в 2018 году, и в 2019 году были заложены еще два, планируемые к сдаче в 2022 году.

Катера проекта KCR-60М имеют стальные корпуса и надстройки, стандартное водоизмещение 460 тонн, длину 59,8 метра, ширину 8,1 метра и наибольшее углубление 4,85 метра. Энергетическая установка в составе двух дизельных двигателей MTU мощностью по 2880 кВт обеспечивает скорость полного хода до 28 узлов. Экипаж 43 человека. Вооружение катеров включает две или четыре пусковые установки китайских легких противокорабельных ракет С-705, 40-мм автоматическую артиллерийскую установку Bofors L/70 и две 20-мм автоматические установки. Четвертый катер Kerambit (бортовой номер "627") дополнительно оснащен на корме китайской 30-мм шестиствольной артиллерийской установкой NG-18 (модифицированный экспортный вариант H/PJ-13 - китайской копии советской установки АК-630), такие установки, по сообщениям, планировалось установить и на три первых катера. Радиоэлектронное вооружение катеров частично китайского и частично западного производства. Катера оснащены комплексом РЭБ, включая две установки выстреливаемых помех.

Два полученных Индонезией 57-мм корабельных артиллерийских модуля АУ-220М разработки и производства российского АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник". 57-мм стволы в модулях на снимке отсутствуют (с) via Телеграм-канал t.me/ChDambiev

57-мм корабельный артиллерийский модуль АУ-220М разработки и производства российского АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", установленный на ракетном катере ВМС Индонезии Tombak (бортовой номер "629") проекта KCR-60M, июнь 2021 года (с) Istimewa