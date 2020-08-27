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57-мм корабельная артиллерийская установка АУ-220М в малозаметном исполнении

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На проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" нижегородское АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) представило материалы по предлагаемому им морскому (корабельному) варианту новой 57-мм артиллерийской установки АУ-220М, причем в малозаметном ("стелсизированном") исполнении.

Морской корабельный вариант 57-мм артиллерийской установки АУ-220М в малозаметном исполнении разработки АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (с) АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (via Телеграм-канал apache-dances )

Малозаметность обеспечивается размещением необитаемого боевого модуля артустановки в специальном кожухе в "стелсизированном" исполнении, стенки которого откидываются перед стрельбой.

57-мм артиллерийская установка АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой 2А91 применяется на новой сухопутной самоходной зенитной артиллерийской установке 2С38 "Деривация-ПВО", причем для данной артустановки заявлено также создание управляемого выстрела.

Морской корабельный вариант 57-мм артиллерийской установки АУ-220М в малозаметном исполнении разработки АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (с) АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (via Телеграм-канал apache-dances )

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  • В новости упоминаются
Продукция
АУ-220М
Деривация-ПВО
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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