57-мм корабельная артиллерийская установка АУ-220М в малозаметном исполнении

На проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" нижегородское АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) представило материалы по предлагаемому им морскому (корабельному) варианту новой 57-мм артиллерийской установки АУ-220М, причем в малозаметном ("стелсизированном") исполнении.

Морской корабельный вариант 57-мм артиллерийской установки АУ-220М в малозаметном исполнении разработки АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (с) АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (via Телеграм-канал apache-dances )

Малозаметность обеспечивается размещением необитаемого боевого модуля артустановки в специальном кожухе в "стелсизированном" исполнении, стенки которого откидываются перед стрельбой.

57-мм артиллерийская установка АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой 2А91 применяется на новой сухопутной самоходной зенитной артиллерийской установке 2С38 "Деривация-ПВО", причем для данной артустановки заявлено также создание управляемого выстрела.

Морской корабельный вариант 57-мм артиллерийской установки АУ-220М в малозаметном исполнении разработки АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (с) АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (via Телеграм-канал apache-dances )