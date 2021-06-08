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Naked Science

Боевая машина «Бумеранг» сможет действовать как робот, управляемый с мобильного телефона

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Источник изображения: naked-science.ru

Новейшую российскую колесную боевую машину «Бумеранг» наделили возможностью дистанционного управления при помощи мобильного телефона. Ранее стало известно, что Россия хочет получить робототехнические средства, сравнимые по огневой мощи с танками.

Российской колесной платформой «Бумеранг» можно управлять при помощи мобильного телефона. Об этом со ссылкой на генерального директора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого сообщил ТАСС. «Этот “Бумеранг” у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла», — отметил гендиректор.

По его словам, «Бумеранг» — мощнейший колесный бронетранспортер, который сейчас есть у России. «Потенциал, который есть у наших конструкторов, позволяет создавать гражданские машины, в том числе с автоматическими системами управления», — добавил Красовицкий.

Унифицированная боевая платформа «Бумеранг» — одна из главных новинок российского ВПК. Впервые машину представили на закрытом показе выставки Russia Arms EXPO в 2013 году. Открытую презентацию провели спустя два года. Сроки испытаний и поставок машины ранее перенесли: как сообщалось в прошлом году, государственные испытания могут завершить в 2021-м.

Модульная платформа позволяет создавать на ее основе бронетранспортер, колесную БМП, боевую машину с тяжелым вооружением и другие образцы бронетехники. Известно, что бронетранспортер на базе «Бумеранга» сможет преодолевать водные преграды.

Очевидно, машину — как, впрочем, и многие другие новые образцы военной техники — преследуют (или преследовали раньше) технические проблемы. В прошлом году в Сеть выложили видео, на которых можно видеть задымление боевого «Бумеранга».

Боевая машина на базе «Бумеранга»

Источник изображения: gurkhan

Несколько лет назад платформу вместо первоначально заявленного необитаемого модуля оснастили обитаемым боевым Б05Я01 «Бережок». Он предназначен для модернизированных советских боевых машин БМП-1 и БМП-2, а также некоторых других образцов бронетехники.

«Бумеранг» с модулем «Бережок»

Источник изображения: otvaga2004.mybb.ru

Недавно стало известно, что Россия хочет создать боевых роботов, сравнимых по огневой мощи с основными боевыми танками (ОБТ) и боевыми машинами поддержки танков. В качестве базы должен выступать танк Т-72Б3. Робототехнические комплексы смогут действовать в городских условиях вместе с ОБТ, подавляя огневые точки противника и прикрывая тем самым управляемую технику. Среди главных особенностей новинки — высокий на фоне других роботов уровень защиты.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
Бумеранг
Т-72
Т-72Б
Проекты
Робот
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