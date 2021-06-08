Рогозин надеется, что NASA подготовит позицию по диалогу с РФ к встрече Путина и Байдена

Глава Роскосмоса ранее заявил, что Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по сотрудничеству с российской госкорпорацией к встрече президентов РФ и США в Женеве, а не будет "пассивным наблюдателем".

"Если речь зайдет о сотрудничестве в космосе, то я рассчитываю на то, что NASA сформулирует свою позицию, а не просто будет вялым, пассивным наблюдателем в этом процессе", - сказал Рогозин ТАСС.

По словам главы госкорпорации, NASA внимательно отнеслось к состоявшемуся в пятницу телефонному разговору. "Я понимаю, что им необходимо время. Женева - это первый контакт, разговор [президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена]", - пояснил он, предположив, что американское управление проинформирует президента США о своей позиции к грядущей встрече.

"Они же больше всех потом и пострадают, потому что мы уже публично заявили о своей позиции, мы уже не будем ее менять. Санкции надо снимать, они незаконны и для нас оскорбительны. Мы не можем работать в такой ситуации", - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли. В пятницу Рогозин провел первые телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном, где обсуждался этот вопрос.

Как сообщали ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.