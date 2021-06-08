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В «Роскосмосе» раскритиковали Маска за планы бегства на Марс

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Роскосмос» в ближайшие годы рассчитывает создать космическую систему экологического мониторинга вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства на Марс. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, тем самым раскритиковав главу SpaceX Илона Маска, пишет РИА Новости.

«По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы», — отметил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также подчеркнул, что основная задача сегодня — это оставить следующим поколениям чистую природу и благоприятную планету, «а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете».

Ранее Рогозин ответил на вопрос ведущей телеканала НТВ Айны Николаевой о «заочной полемике» с главой SpaceX Илоном Маском.«Это духовная близость, ее не отнять. Но как таковой полемики я не вижу, у нас полное согласие. Надо работать, летать, осваивать, поэтому каждый занимается своим делом», — сказал руководитель госкорпорации.


Варвара Кошечкина

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Рогозин Дмитрий
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