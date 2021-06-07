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Техкульт

Пентагон хочет получить портативную базуку для борьбы с беспилотниками

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Пусковая установка

Пентагон объявил конкурс на разработку портативных средств уничтожения вражеских беспилотников. Оружие будет чем-то напоминать стреляющую с плеча противотанковую базуку.

Это и понятно – небольшие по размеру летающие беспилотники неожиданно оказались большой проблемой для армии США и ее союзников. Как показала практика, сбивать их просто нечем. Каждый вид вооруженных сил США заинтересован в мобильном портативном и недорогом средстве борьбы с беспилотниками. Наземная версия такой оружейной системы должна стоить не больше 15 000 долларов (правда, не совсем понятно идет ли речь о стоимости пусковой установки и боеприпасов или только боеприпасов). Портативные же средства для уничтожения дронов в соответствии с запросами военных должны весить не более 10 кг и стоить менее 37 000 долларов за единицу при условии их серийного выпуска. Они должны эффективно уничтожать квадрокоптеры типа Phantom 3 китайской компании DJI, более крупные коммерческие беспилотники и летательные аппараты размером с автомобиль, причем делать это с расстояния не менее 500 метров. Правительство США также допускает возможность использования для борьбы с БПЛА лазерного оружия.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
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