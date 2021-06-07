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Рогозин захотел увидеть главу НАСА «в своей семье»

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА Билла Нельсона в Россию и захотел увидеть его «в своей семье». Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Я рассчитываю, что Нельсон приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим», — сказал он. Руководитель Роскосмоса выразил надежду, что укрепление отношений с Биллом Нельсоном позволит восстановить диалог с США. «Я поставил несколько вопросов, связанных с возможностью укрепления двухстороннего сотрудничества России и Америки в области фундаментальных космических исследований, планет солнечной системы», — сообщил Рогозин.

Глава российской корпорации также отметил, что планирует показать Нельсону предприятия и познакомить его с семьей. «Я сделаю все, чтобы установить личный доверительный диалог с этим опытным и уважаемым человеком, господином Нельсоном. Поэтому я жду его в своей семье, и я надеюсь, он приедет тоже со своими родными и близкими родными. Постараемся ему показать ту Россию, которую он не знает. Покажем промышленность, съездим на предприятия», — сказал он.

Ранее Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции и выразил надежду на продолжение российско-американского сотрудничества в космической сфере. Он назвал отношения двух государств выдающимися.


Марина Совина

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Рогозин Дмитрий
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