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В НАСА оценили разговор с Рогозиным

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Фото: Al Drago / Reuters

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон дал оценку телефонной беседе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о перспективах сотрудничества. Как сообщает ТАСС, Нельсон назвал разговор продуктивным и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«На протяжении более 20 лет астронавты НАСА и космонавты Роскосмоса жили и работали вместе на МКС. НАСА привержена продолжению очень эффективного партнерства на МКС», — говорится в документе.

Глава ведомства также отметил, что ожидает дальнейших обсуждений и совместного участия с Рогозиным в Глобальной конференции по исследованию космоса.

Ранее Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции и выразил надежду на продолжение российско-американского сотрудничества в космической сфере.


Ксения Назарова

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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