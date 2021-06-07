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В США заявили о серьезном усилении огневой мощи ВМФ России

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Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет»
Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет».
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия предпринимает заметные усилия для наращивания военной мощи. В частности, за счет новых кораблей Россия планирует усилить Российский военно-морской флот. Такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive выразил военный обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу (Peter Suciu).

Обозреватель напомнил, что, согласно заявлению главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в 2021 году ОСК планирует поставить пять новых и два отремонтированных военных корабля. Аналитик сослался на слова Рахманова о том, что в прошлом году ОСК поставила 11 кораблей и судов, из которых восемь были абсолютно новыми.

Ссылаясь на данные Business Insider, обозреватель отметил, что в составе ВМФ России около 360 судов различных размеров, но немалое количество больших ракетных крейсеров и эсминцев советской эпохи были заменены менее габаритными военными кораблями.

Таким образом, отметил Сучиу, российский флот в значительной степени вовлечен в «фазу восстановления» и переориентации с Военно-морского флота СССР, который к 1990 году насчитывал более 650 кораблей, включая семь авианосных крейсеров, 73 ракетных крейсеров и эсминцов и целых 260 подводных лодок.

После распада СССР российские военные унаследовали мощный флот, но не могли позволить себе управлять им или даже содержать большую его часть, рассказал Сучиу, и этот потенциал был в значительной степени утрачен.

Спустя года, добавил обозреватель, Москва поняла, что «больше — не лучше». Сейчас Россия сосредоточилась на создании подводных лодок и небольших надводных кораблей, что в первую очередь предназначено для защиты рубежей страны, хотя эти суда могут показать свою мощь за пределами России, добавил Сучиу.

Небольшие корабли с дальнобойным оружием, могут быть именно тем, что нужно Москве, подчеркнул эксперт, — они небольшие, но эффективные, маневренные и не такие уж дорогие. Вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» или гиперзвуковыми ракетами «Циркон» они могут предоставить этим кораблям возможности своих гораздо более крупных собратьев. По сути, сказал Сучиу, такой подход сделал бы небольшие российские боевые корабли морскими аналогами мобильных пусковых установок российской армии.

У России, возможно, никогда не будет самого большого военно-морского флота в мире, но она находится на пути к созданию серьезных боеспособных сил, способных поражать цели по всему миру, заключил военный эксперт.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал самый могущественный корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Самым мощным кораблем, по его мнению, является тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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