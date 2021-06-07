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Naked Science

США отказались от проекта сверхмощного орудия, способного стрелять на 2000 километров

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Источник изображения: naked-science.ru

Американцы больше не будут финансировать оригинальный проект орудия, которое в теории могло вести огонь на дальность примерно 1900 километров. Сэкономленные средства направят на другие программы.

Об отказе от разработки пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) в своем новом материале сообщило издание The Drive. Опубликованный проект американского оборонного бюджета на 2022-й финансовый год не содержит данных о финансировании программы.

Как говорится в пояснении, «это направление будет закончено в 2021 финансовом году». Средства перераспределят на другие проекты, связанные, в частности, с развитием дальнобойных боеприпасов, систем навигации и транспортных средств.

SLRC

Источник изображения: The Drive

Орудие должно было стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность более 1000 морских миль (1852 километров). Транспортировать платформу с орудием хотели при помощи тяжелого колесного тягача Oshkosh M1070 HETS (8×8), имеющего трехосный полуприцеп.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе начали в 2018-м. В 2020 финансовом году на программу SLRC выделили 61,8 миллиона долларов, а в 2021-м — 62,7 миллиона.

На днях стало известно о завершении еще одного амбициозного американского проекта — рельсотрона, создаваемого в интересах Военно-морских сил США. В свое время его хотели установить на эсминец Zumwalt.

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Страны
США
Продукция
Zumwalt
Компании
Oshkosh
Проекты
2020-й год
Рельсотрон
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