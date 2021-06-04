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Naked Science

Американцы отказались финансировать проект рельсотрона, несмотря на 16 лет разработки

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Источник изображения: naked-science.ru

Военно-морские силы США, похоже, решили окончательно поставить точку в истории потенциально революционной системы вооружений. В проекте бюджета ВМС на 2022-й финансовый год обнулены две статьи, связанные с рельсотроном.

Рельсотрон видели как одну из самых революционных военных идей, а также инструмент, способный резко повысить потенциал американского флота. Тем не менее, похоже, история проекта подходит к концу: как стало известно, ему «обрезали» финансирование.

«В проекте бюджета ВМС на 2022-й финансовый год, опубликованном 28 мая 2021 года в рамках более крупного военного запроса США, обнулены две отдельные статьи, связанные с исследованиями и разработками рельсотрона», — сообщает в своем материале издание The Drive.

Военно-морские силы отмечают, что завершат всю запланированную работу к концу нынешнего финансового года, прежде чем поместить то, что осталось от этих усилий, в хранилище. «Достигнутые технологии и данные по рельсотронам будут задокументированы и сохранены», — отмечает ведомство.

Рельсотрон представляет собой электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Лоренца. Создавать рельсовую пушку ВМС Соединенных Штатов начали в 2005 году. За прошедшее время проект преодолел как минимум несколько ключевых этапов разработки. Так, например, в 2017-м рельсотрон сделал два выстрела подряд.

Рельсотрон сделал два выстрела подряд / ©youtube О проблемах проекта (как концептуальных, так и сугубо технических) известно давно. Среди преимуществ рельсового орудия — низкая на фоне обычных ракет цена выстрела, а также высокая скорость снаряда. При этом рельсотрону для работы нужен мощный источник энергии, а ресурс ствола существующих прототипов слишком мал.

В свое время американцы хотели установить рельсотрон на малозаметный эсминец Zumwalt, однако позже от идеи отказались. Сейчас корабли этого типа рассматривают прежде всего как носители перспективных гиперзвуковых ракет, которые, впрочем, США только предстоит запустить в серию.

Трудности, связанные с созданием боевого рельсотрона, не пугают КНР, которая активно работает в этом направлении. Несколько лет назад Поднебесная впервые в истории провела испытания корабельного рельсотрона.

«Хайяншань»

Источник изображения: cdn

Комплекс установили на десантный корабль «Хайяншань», относящийся к проекту Type 072-III. Достоверных сведений об успехах или неудачах испытаний представлено не было.

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