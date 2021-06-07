Войти
Lenta.ru

Уничтожение цели Су-34 показали на видео

770
0
0
Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: militarynews.ru

Истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе учений, проходивших в Курганской области, отработали применение неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность». Соответствующее видео Минобороны России показало на YouTube.



В подписи под роликом сообщается, что «экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления», после чего «для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13».

В мае «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщали, что в 2022 году начнутся испытания малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», которую должны получить российские сверхзвуковые истребитель-бомбардировщик Су-34 и ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-13
Су-24
Су-24М
Су-34
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
19.02.2021
Крылья Арктики
04.04.2019
Более ста единиц современного вооружения и военной техники будет задействовано в Параде Победы на Красной площади
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 18:09
  • 1
JB Press (Япония): русские «незваные гости» у ВМС США на Гавайях
  • 07.06 18:08
  • 106
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 07.06 17:18
  • 1
Первый в истории современной России полет на Луну может не состояться в этом году
  • 07.06 16:36
  • 20
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.06 15:15
  • 0
В "Роскосмосе" похитили деньги на отправку американцев на МКС
  • 07.06 14:28
  • 3
В ВС России заявили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу
  • 07.06 14:27
  • 0
США планируют увеличить расходы на модернизацию ядерного оружия
  • 07.06 11:12
  • 30
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 07.06 10:52
  • 2
Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия впервые примут участие в АрМИ-2021
  • 07.06 09:54
  • 5
"Исключить безобразия": уволен замглавы "Роскосмоса" Росляк
  • 07.06 09:50
  • 34
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 07.06 08:50
  • 3
Российская «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей
  • 07.06 00:13
  • 13
Главред (Украина): зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины
  • 06.06 11:20
  • 4
Запад лишает ВМФ России стратегической базы в Африке
  • 06.06 09:35
  • 4
Россия обвинила США в сокрытии подлинных функций спутников