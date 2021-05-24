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Российским Су-34 и Ту-22М3 добавят гиперзвуковую «Остроту»

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2022 году начнутся испытания малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», которую должны получить российские сверхзвуковые истребитель-бомбардировщик Су-34 и ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Газета пишет, что новая ракета получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель «изделие 71».

Военный эксперт Дмитрий Корнев добавил, что гиперзвуковые ракеты «Острота» позволят самолетам расчищать себе путь, уничтожая комплексы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»), совершая прорывы в интересах стратегических операций.

Газета напоминает, что Ту-22М3 должен получить гиперзвуковую ракету «Гремлин», по сравнению с которой «Острота» будет иметь меньшую дальность.

«Известия» отмечают, что официальной информации о новых ракетах нет.

В мае заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут «вывести из строя или даже потопить до двух-трех авианосцев и до семи-восьми кораблей охранения» противника в Арктике.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Ту-22М
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец
Арктика
ГЗЛА
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