Прекращена программа американской сверхдальнобойной пушки SLRC

Как сообщил американский веб-ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevitchik "Army's 1,000 Mile Range Supergun Set To See Its Budget Slashed", армия США отказалась от дальнейшей разработки одного из самых оригинальных (бредовых) современных американских оружейных проектов - крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), призванной стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность "более 1000 миль" (морских).

Изображение разрабатывавшейся под эгидой армии США крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) и выстрела для нее с презентационного плаката Исследовательской лаборатории армии США (Combat Capabilities Development Command Army Research Laboratory) от февраля 2020 года (с) Linkedin

Сообщается, что в опубликованном проекте оборонного бюджета США на 2022 финансовый год полностью отсутствует финансирование по программе SLRC, а взамен армия США запрашивает 72,602 миллиона долларов по новой статье Technology Maturation Initiative (TMI) Planning for Super-System and Technology Product Prototyping. Согласно пояснению к бюджетному запросу армии США, "это направление [SLRC] будет закончено в 2021 финансовом году", с "перераспределением" финансирования по этой программе на более широкую статью, в рамках которой "будет выполнятся прототипирование в поддержку испытаний в потенциальных областях дальнобойных боеприпасов / систем боеприпасов, расширенных возможностей навигации / сетей и / или расширенных возможностей солдат, транспортных средств и платформ".

Ранее в оборонном бюджете США на программу SLRC было выделено 61,806 млн долл в 2020 финансовом году и 62,789 млн долл в 2021 финансовом году.

В пояснении говорится, что армия США планирует завершить НИОКР и испытания компонентов SLRC в текущем 2021 финансовом году, который заканчивается 30 сентября. Реализуемые работы включают испытания ракетного двигателя для сверхдальнобойного ракетного снаряда, а также "системную интеграцию и совершенствование технологий для SLRC, чтобы включить проекты для испытвтельных образцов, которые будут использоваться в предстоящих демонстрациях крупного системного уровня", а также "масштабирование и изготовление прототипов компонентов, включая качающуюся часть, лафет и испытательную платформу".

НИОКР по программе сверхдальнобойной пушки SLRC были начаты около 2018 года. Согласно немногим распространенным материалам, проект пушки SLRC идеологически конструктивно отчасти подобен созданной в 1950-е годы известной американской 280-мм пушке М65, предназначенной для стрельбы в основном ядерными снарядами на дальность до 36 км (было изготовлено 20 серийных орудий М65, состоявших на вооружении до 1963 года). Однако SLRC имеет явно отличающуюся качающуюся часть (калибр неизвестен). Транспортировка платформы с орудием должна была осуществляться тяжелым колесным тягачом Oshkosh M1070 HETS (8x8) с трехосным полуприцепом. Активно-реактивный снаряд SLRC, видимо, должен был иметь двухступенчатый реактивный двигатель. Расчет установки SLRC планировался в восемь человек. Данные системы должны были сводиться в батареи по четыре орудия.

Финансирование программы SLRC как отдельной было начато в 2020 финансовом году и планировалось, что что прототип SLRC должен быть готов в 2023 году. По результатам испытаний прототипа должно было быть принято решение о возможности дальнейшего развития проекта. Также сообщалось, что требованием армии США являлось удержание стоимости одного выстрела данного орудия в диапазоне не более 400-500 тысяч долл.

Уже в марте 2021 года глава объединенной группы по высокоточным дальнобойным огневым средствам (Long Range Precision Fires Cross Functional Team) Командования по перспективам армии США (Аrmy Futures Command) бригадный генерал Джон Рафферти сообщил, что программа SLRC фактически приостановлена ​​в ожидании получения заключения по проекту со стороны Национальной академии наук США, и что планы проведения первых демонстрационных испытаний SLRC в 2023 году отложены.

Продемонстрированная в феврале 2020 года модель разрабатывавшейся под эгидой армии США крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) (с) Linkedin

Опубликованный бюджетный запрос армии США на 2022 финансовый год, демонстрирующий прекращение финансирования разработки крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) (с) армия США / www.thedrive.com