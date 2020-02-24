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Проект американской сверхдальнобойной пушки SLRC

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Первое открытое изображение одного из самых оригинальных современных американских оружейных проектов - разрабатываемой под эгидой армии США крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), призванной стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность "более 1000 миль" (морских).

Изображение разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) (с) Linkedin

Сообщается, что изображение SLRC с презентационного плаката Исследовательской лаборатории армии США (Combat Capabilities Development Command Army Research Laboratory) "утекло" в социальную сеть Linkedin с проходившей 20 февраля 2020 года на Абердинском полигоне (штат Мэриленд) американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Также известны две фотографии плохого качества модели пушки SLRC в небольшом масштабе.

Cогласно данным материалам, пушка SLRC конструктивно отчасти подобна созданной в 1950-е годы известной американской 280-мм пушке М65, предназначенной для стрельбы в основном ядерными снарядами на дальность до 36 км (было изготовлено 20 серийных орудий М65, состоявших на вооружении до 1963 года). Однако SLRC имеет явно отличающуюся качающуюся часть (калибр неизвестен). Активно-реактивный снаряд SLRC, видимо, имеет двухступенчатый реактивный двигатель. Расчет установки SLRC - восемь человек. Данные системы должны сводиться в батареи по четыре орудия.

В 2019 году сообщалось, что финансирование программы должно быть начато в 2020 финансовом году и что прототип SLRC должен быть готов в 2023 году. ПО рехультатам испытаний прототипа будет принято решение о возможности дальнейшего развития проекта. Также сообщалось, что требованием армии США является удержание стоимости одного выстрела данного орудия в диапазоне не более 400-500 тыс долл.

Модель разрабатываемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) (с) Linkedin

Опубликованные планы предполагаемого финансирования разработки создаваемой под эгидой армии США перспективной крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), датированные мартом 2019 года (с) армия США

Американская 280-мм пушка М65 разработки 1950-х годов, предназначенная для стрельбы в основном ядерными снарядами, в экспозиции на Абердинском полигоне (с) twitter.com/lfx160219

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Страны
Великобритания
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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