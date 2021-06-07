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Главред (Украина): у Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма

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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo, Ferdinand Ostrop

Германия и Франция виноваты в «территориальных потерях» Украины и Грузии — такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Украине «неприятно» от того, что страны в 2008 году наложили вето на предоставление ей и Грузии ПДЧ в НАТО и заинтересованы в работе и сотрудничестве с Россией.

Отказ Берлина и Парижа от предоставления ПДЧ Украине с Грузией в НАТО в 2008 году привел к оккупации Крыма и части Грузии, отметил Алексей Данилов.

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией Крыма и нападение на Грузию. Париж и Берлин - экономические и политические партнеры Москвы. Именно эти государства выступили против предоставления Киеву и Тбилиси Плана действий по членству в НАТО в 2008 году, что привело к территориальным потерям грузинского государства и Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе брифинга после заседания СНБО он рассказал о том, что Германия и Франция заинтересованы в работе с Россией, а также являются политическими и экономическими партнерами Москвы. Париж и Берлин наложили вето на предоставление Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что в последствие привело к российской агрессии в отношении Тбилиси и Киева.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что в ситуациях, которые предусматривают агрессию одного государства против другого, мало заявлять об "обеспокоенности".

Напомним, 20 мая в ходе своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам Франции и Германии следовало бы сильнее поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Глава государства полагает, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны проявить больше усилий для помощи Украине. Лидеры Французской республики и ФРГ ослабили свои позиции по отношению к России в связи с экономической ситуацией и давлением из-за проекта "Северный поток - 2".

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Страны
Германия
Грузия
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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