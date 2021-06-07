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Интерфакс-АВН

На саммите мы должны попытаться найти пути урегулирования отношений с США, которые на чрезвычайно низком уровне - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В повестке дня вопросы стратегической стабильности, борьба с пандемией, экология и международные конфликты

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером США Джо Байденом намерен попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент также планирует обсудить с американским коллегой вопросы стратегической стабильности, урегулирование международных конфликтов в наиболее "горячих" точках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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