На саммите мы должны попытаться найти пути урегулирования отношений с США, которые на чрезвычайно низком уровне - Путин

В повестке дня вопросы стратегической стабильности, борьба с пандемией, экология и международные конфликты

Санкт-Петербург. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером США Джо Байденом намерен попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент также планирует обсудить с американским коллегой вопросы стратегической стабильности, урегулирование международных конфликтов в наиболее "горячих" точках.