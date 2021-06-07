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Западная разведка зачастила в норвежские воды: «Это сигнал России» (NRK, Норвегия)

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Фрегат ВМС Германии "Верра"
Фрегат ВМС Германии "Верра".
Источник изображения: © AFP 2021, ALBERTO PIZZOLI

В норвежских водах находится немецкий разведывательный корабль — его видно на открытом морском радаре. «Это новая тенденция в разведке, — говорит норвежский исследователь. — Открытые маневры корабля — это сигнал как России, так и союзникам». А делается это потому, что «активность России возросла». Звучит как анекдот…

Немецкое судно "Альстер" покинуло гавань Хаммерфеста во вторник днем и с тех пор открыто видно на морском радаре.

Это последнее из целой серии открытых действий союзнической разведки у норвежского побережья.

В марте самолет британской разведки совершил облет международного воздушного пространства у российской границы. А спустя два месяца в порт Тромсё прибыла американская подводная лодка.

Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген (Andreas Østhagen) считает, что эта деятельность свидетельствует о возросшем внимании к Крайнему Северу.

"Немецкий флот хочет показать своим союзникам и России, что они присутствуют на севере, что у них есть там свои возможности, и они разделяют бремя наблюдения за Россией и вносят свою лепту".

"Цель разведывательного корабля - если и не быть полностью невидимым, то хотя бы частично скрытым. Открытые маневры корабля - это сигнал как России, так и союзникам", - говорит Эстхаген.

Новая тенденция: быть заметным

Эстхаген говорит, что Норвегия уже несколько десятилетий просит у союзников помощи в разведке - особенно в последние годы, когда активность России возросла.

Он считает, что в морской разведке появилась новая тенденция: суда стали появляться в общедоступных системах.

"Трудно определить масштабы и охват западной разведки на Крайнем Севере. Но то, что они так активно демонстрируют свое присутствие, - это новость последних 15-ти лет", - говорит Эстхаген.

Одиннадцать лет назад Норвегия и Россия подписали соглашение о демаркационных линиях между норвежским и российским секторами в Баренцевом море.

Тогдашний премьер-министр Йенс Столтенберг назвал этот договор началом новой эры в отношениях между странами.

Но за последующие годы отношения ничуть не потеплели. Наоборот, считает Эстхаген: "Как следствие, значение Крайнего Севера в отношениях между Западом и Россией возросло. А для Норвегии и подавно. Это важнейшая зона стратегической ответственности нашей страны".

Северный фланг - это пуповина

Капитан ВМС Германии Йоханнес Думрезе (Johannes Dumrese) появление немецкого судна в норвежских водах не комментирует.

Но он объясняет, что ВМС НАТО, в том числе Германии, регулярно действует на Северном фланге.

Северный фланг простирается от восточного побережья Северной Америки до побережья Норвегии, Северного и Балтийского морей.

"Северный фланг - это пуповина североамериканского континента, и в случае войны именно оттуда будут поступать подкрепления на защиту Европы", - объяснил капитан.

Он говорит, что Германия должна знать, что происходит на северном фланге.

"Для этого мы и показываем, что мы там, и следим, чем занимаются корабли других стран региона", - говорит он.

Норвежские военные в курсе

Пресс-секретарь оперативного штаба Вооруженных сил подполковник Ивар Муэн (Ivar Moen) говорит, что ходить с включенной автоматической системой опознавания (AIS) - рядовая практика для военных судов, как норвежских, так и союзных.

"Ее иногда отключают по военным соображениям, но тогда особое внимание уделяется капитану на борту", - говорит Муэн.

Система AIS показывает данные для опознавания, местоположение, скорость и курс судна.

Подполковник говорит, что немецкий корабль вошел в норвежские воды 26 мая и покинет их в ближайшие дни. Он подчеркнул, что за это время норвежские военные наладили с ним хороший диалог.


Ханна Вильхельмс (Hanne Wilhelms)

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