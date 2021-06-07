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ТАСС

Рогозин заявил, что частный капитал может прийти на предприятия Роскосмоса уже в 2021 году

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

По словам главы Роскосмоса, это необходимо в условиях ограничения бюджетных ассигнований на развитие космической промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что частный капитал в 2021 году придет на предприятия госкорпорации.

"Я не исключаю, что уже в этом году мы станем свидетелями того, что частный капитал пойдет и на предприятия Роскосмоса", - сказал Рогозин журналистам в пятницу на ПМЭФ-2021.

По его словам, это необходимо в условиях ограничения бюджетных ассигнований на развитие космической промышленности. "Направление для инвесторов крайне интересное - коммерциализация космических сервисов и производство космических аппаратов", - сказал он.

В частности, речь идет о создании операторских компаний по раздаче широкополосного интернета, геоаналитике. "Второе направление - совместное производство космических аппаратов, третье - производство химических источников тока, производство солнечных батарей и многое другое", - отметил глава Роскосмоса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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