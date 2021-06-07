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ЦАМТО

Минобороны России завершило прием заявок на конкурс инновационных проектов "Прорыв в будущее"

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На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе
На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 4 июня. Минобороны России завершило прием заявок в рамках конкурса на лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации "Прорыв в будущее".

Более 70 работ поступило от авторских коллективов и отдельных авторов научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организаторы мероприятия в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Министерства обороны Российской Федерации отмечают широкую тематическую направленность представленных работ. Большое внимание конкурсантов уделено применению современных информационных технологий, новым методам обучения военнослужащих, информационной безопасности, материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наибольшее количество проектов поступило от Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии В.В.Хрулева, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и Военного учебно-научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала Н.Г.Кузнецова".

Конкурсная комиссия, в состав которой входят более 30 экспертов от органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России проведут всестороннюю оценку работ и определят призеров и лауреатов конкурса. Награждение победителей пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Конкурс проводится ежегодно в рамках Всеармейского фестиваля "Армия России", его проведение вызывает значительный интерес среди научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава Вооруженных Сил Российской Федерации и создает условия для выявления талантливых специалистов военно-научного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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