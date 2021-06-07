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ВВС США захотели аналог Су-57 вместо F-35

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели вместо F-35 Lightning II приобрести больше истребителей F-15EX Advanced Eagle, считающихся аналогом российского Су-57, сообщает Defense News, ссылаясь на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.

Издание отмечает, что ВВС запросили дополнительные 1,4 миллиарда долларов на покупку еще 12 единиц F-15EX Advanced Eagle и сопутствующего оборудования для них. Наращивать закупки F-35 Lightning II в Пентагоне не пожелали.

Defense News пишет, что приобретение дополнительных F-15EX Advanced Eagle считается одним из приоритетов ВВС США, поскольку Пентагон избавляется от старых F-15 Eagle.

Выбор в закупках F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II содержится в дополнительном документе к проекту бюджета, где указаны пожелания Пентагона в случае возможного увеличения финансирования.

В мае журнал Popular Mechanics сообщил, что в ходе военных учений Northern Edge 21, проходивших на Аляске, истребитель F-15EX Advanced Eagle «сбил несколько противников и был сбит сам».

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.


Иван Потапов

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