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Интерфакс-АВН

Следующий раунд переговоров по СВПД может быть финальным, считают в МИД Ирана

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Следующий этап переговоров по ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана может стать финальным, считает замглавы МИД страны Аббас Аракчи.

"По логике, следующий раунд (переговоров - ИФ) может быть финальным, но все непредсказуемо в дипломатических переговорах", - приводит в четверг агентство "Тасним" слова Аракчи.

Он отметил, что представители США и Ирана после 10 дней переговоров в Вене приняли решение вернуться на родину и провести там консультации в течение одной недели, прежде чем организовать новую встречу.

"Многие надеялись, что это (прошедшие переговоры в Вене - ИФ) будут последним раундом переговоров. Но как я и говорил, я считал, что мы по-прежнему еще не очень близки к заключению соглашения, однако мы также и не слишком далеки от него", - указал Аракчи.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран и США в ходе венских переговоров, посвященных СВПД, смогли решить основные вопросы по этой теме. Он также подчеркнул, что Иран всегда оставался участником СВПД, а в данный момент все стороны добиваются возвращения к выполнению соглашения в полном объеме.

Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками. США вышли из этого соглашения при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. В ответ на это Иран также перестал выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

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