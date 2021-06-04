Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия, заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт.

"Бюджетный запрос является очень важным заявлением о важности гиперзвукового оружия. Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала", - приводит издание National Defense слова Уайта.

В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск – планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, способный развивать скорость до 20 Махов и дальностью полета порядка 925 километров).