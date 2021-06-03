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Naked Science

Источники: для «Искандера» создали малозаметные сверхманевренные ракеты, которые почти невозможно сбить

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Источник изображения: naked-science.ru

Как сообщили источники в Минобороны, для российского комплекса «Искандер» разработали новейшие стелс-ракеты, которые радикально повысят его боевые качества.

О создании новой ракеты со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили «Известия». Изделие крайне трудно обнаружить, при этом оно может выполнять на траектории сложные маневры, что дополнительно затрудняет перехват. Еще одна особенность новой ракеты — высокая точность. Дальность поражения целей достигает 500 километров.

В первый раз новинку использовали на учениях в 2020 году, а создавать ракету начали в 2016-м. «Скорее всего, новый боеприпас является дальнейшим развитием аэробаллистической ракеты 9М723, которая уже несколько лет входит в состав комплекса «Искандер-М», — сказал военный обозреватель Дмитрий Корнев.

По его словам, для снижения радиолокационной заметности нужно было переработать форму корпуса, применив новые материалы. Создатели могли изменить систему управления: это следует из заявления о сверхманевренности.

Информацию о разработке для комплекса «Искандер-М» новых ракет российский ученый-ракетостроитель Валерий Кашин озвучил еще несколько лет назад. Сейчас комплекс может использовать пять разных баллистических ракет и две крылатые. Применяя те и другие сразу, можно достичь практически полной невозможности эффективного противодействия.

Тактический ракетный комплекс «Искандер»

Источник изображения: ВПК.name

Впервые комплекс «Искандер» показали на Международном авиационно-космическом салоне в 1999 году. Производить его начали в 2006-м. По данным из открытых источников, на вооружении Сухопутных сил России — 140 единиц «Искандер-М».

Основное назначение комплексов «Искандер» — уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также самых важных объектов, которые они прикрывают. Подробнее ознакомиться с тем, что представляет собой и как работает комплекс, можно в нашем недавнем материале.

Транспортно-заряжающая машина 9T520 с двумя ракетами 9М723. Крановая стрела находится в сложенном положении

Источник изображения: ВПК.name

По некоторым данным, «Искандеры» применяли во время Войны в Южной Осетии. Известно, что комплекс использовали и для нанесения ударов по территории Сирии.

Условным американским ответом на российскую угрозу можно назвать перспективный ракетный комплекс Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Это гиперзвуковая система, которая, если верить недавно обнародованной информации, сможет поражать цель на дальности более 2770 километров благодаря гиперзвуковой боевой части Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

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Страны
Россия
Сирия
США
Южная Осетия
Продукция
9М723
Искандер
Проекты
2020-й год
Военные учения
ГЗЛА
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