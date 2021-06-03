Снарядили «Искандеры»: комплексы получат неуязвимый боеприпас

«Искандеры» получили неуязвимые снаряды. Арсенал российских оперативно-тактических комплексов пополнился уникальными ракетами, выполненными по технологии стелс. Их практически нельзя обнаружить, при этом боеприпас может выполнять на траектории сложнейшие маневры, что позволяет ему уходить от противоракет противника и с особой точностью поражать наземные цели. Впервые новинку применили на учениях в прошлом году. По мнению экспертов, она радикально повысит боевые возможности российских Вооруженных сил.

«Искандеры» получили неуязвимые снаряды. Арсенал российских оперативно-тактических комплексов пополнился уникальными ракетами, выполненными по технологии стелс. Их практически нельзя обнаружить, при этом боеприпас может выполнять на траектории сложнейшие маневры, что позволяет ему уходить от противоракет противника и с особой точностью поражать наземные цели. Впервые новинку применили на учениях в прошлом году. По мнению экспертов, она радикально повысит боевые возможности российских Вооруженных сил.

По технологии стелс

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, создание новинки началось еще в 2016 году. В настоящее время изделие находится в высокой степени готовности. Его испытание провели на полигоне Капустин Яр в августе прошлого года в рамках учений ракетных войск и артиллерии.

Новый боеприпас для «Искандера-М» имеет радиопоглощающее покрытие, обладает сверхманевренностью на траектории и способен поражать цели на расстоянии до 500 км. Сама ракета относится к классу аэробаллистических — летит по баллистической траектории, но при этом не покидает земную атмосферу.

На серии майских совещаний, посвященных военной тематике, Владимир Путин упомянул оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» в числе образцов высокоточного оружия, которые по ряду показателей являются уникальными и по характеристикам не только не уступают, но и превосходят иностранные аналоги.

В декабре 2019-го глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что все ракетные бригады Сухопутных войск России перевооружены на ОТРК «Искандер-М». Они полностью заменили устаревшие комплексы «Точка-У» предыдущего поколения. Всего ими оснастили 13 соединений.

— Скорее всего, новый боеприпас является дальнейшим развитием аэробаллистической ракеты 9М723, которая уже несколько лет входит в состав комплекса «Искандер-М», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Чтобы уменьшить его радиолокационную заметность, необходимо было поработать с формой корпуса и носовой частью, применить новые типы материалов. Возможно, несколько изменилась и система управления, учитывая заявления о сверхманевренности ракеты.

Еще несколько лет назад генеральный конструктор Валерий Кашин заявил о том, что для «Искандера-М» создаются новые ракеты. Этот многоцелевой комплекс сам по себе уникален и может одновременно применять разные их типы: баллистические и крылатые, сообщил эксперт.

Боевое оснащение

На вооружении ОТРК «Искандер-М» уже состоит пять типов баллистических ракет и два — крылатых. Использование одновременно и тех и других позволяет поражать разные цели и делает удар неотразимым для существующих средств противоракетной обороны (ПРО).

— Квазибаллистические ракеты комплекса могут активно совершать маневры во время полета, их особенность в том, что на всем его протяжении они являются управляемыми, — отметил Дмитрий Корнев.

Современные отечественные и зарубежные системы ПРО научились уверенно перехватывать простые баллистические ракеты малой дальности. Поэтому боеприпасы для «Искандера» с самого начала спроектированы с возможностью непредсказуемо маневрировать на траектории с перегрузками до 20–30 g. Это резко затрудняет задачу уничтожения их комплексами ПРО.

— Ракеты «Искандеров» называются аэробаллистическими, потому что их корпус используется для увеличения дальности при полете в атмосфере, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — При пусках некоторых «Искандеров» на учениях можно было визуально наблюдать маневр по следу двигателей в атмосфере. Что касается малой заметности — корпус и рулевые поверхности изделия исполнены таким образом, чтобы иметь минимальную видимость в радиолокационном поле.

Ракеты достаточно универсальны. Их боевое оснащение различно: есть осколочно-фугасные, с проникающей боевой частью, с кассетным снаряжением, а если враг решится на применение оружия массового поражения, присутствует и ядерная боевая часть, пояснил эксперт. Для работы с такой техникой требуется квалифицированный персонал и хорошие средства разведки, чтобы получить точные координаты цели. Но у боеприпаса есть и возможности самонаведения по радиолокационному или оптическому изображению. В этом случае он самостоятельно корректирует траекторию на конечном участке и точно попадает в мишень, подчеркнул Виктор Мураховский.

Споры о дальности

С момента принятия «Искандера-М» на вооружение для него продолжали разрабатывать усовершенствованные боеприпасы. В 2019 году США заявили, что новая крылатая ракета комплекса с индексом 9М729 имеет дальность больше лимита в 500 км, установленного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это было использовано Вашингтоном как повод для выхода из этого соглашения.

В свою очередь, российское оборонное ведомство провело специальную открытую презентацию боеприпаса. По данным наших военных, изделие 9М729 имеет соответствующую ДРСМД дальность в 480 км. От предшествующей 9М728 оно отличается лишь боевой частью повышенной мощности, а также усовершенствованной точностью наведения.

Предшествующие модели ОТРК несли по одной баллистической ракете на пусковой установке. У обычных «Искандеров» на каждой размещено по две, что довело одновременный залп бригады до 24 штук.

Для использования нового боеприпаса была создана особая пусковая установка. Вместо двух крылатых ракет на ней помещаются четыре, что позволяет дополнительно нарастить огневую мощь залпа.

Антон Лавров Анна Черепанова