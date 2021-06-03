Спущен на воду головной морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М

1 июня 2021 года в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел" состоялась официальная церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Сам физический спуск на воду был запланирован на 2 июня. Судно строится для Черноморского флота.

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 01.06.2017 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Сообщено, что это самое большое судно в истории предприятия. В данный момент вес корпуса судна составляет 2200 тонн.

В церемонии спуска участвовали генеральный директор судостроительного завода "Вымпел" Евгений Норенко, начальник вооружения-заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению капитан 1-го ранга Валерий Хорун, начальник службы военно-морской подготовки экипажей судов обеспечения Военно-Морского флота России капитан 1-го ранга Анзор Дандамаев, представители Правительства Ярославской области, глава Рыбинска.

Судно получило наименование в честь капитана 1-го ранга Геннадия Дмитриева (1966 - 2016), занимавшего должность начальника отдела государственной приёмки кораблей Главного командования ВМФ России.

От имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова судостроителей "Вымпела" поздравил со спуском судна капитан 1-го ранга Анзор Дандамаев, в зачитанном им приветствии говорилось: "Главное командование ВМФ планирует серийное строительство морских транспортов вооружения проекта 20360М. Эксплуатация головного морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М, который сегодня спущен на воду, позволит в дальнейшем модернизировать и совершенствовать транспорты этого проекта. Такие суда необходимы Военно-Морскому Флоту, так как они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе и в Арктической зоне, поскольку имеют ледовый класс корпуса".

В приветствии губернатора Ярославской области Дмитрия Мирнова было подчеркнуто, что в скором времени ССЗ "Вымпел" войдет в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК): "В рамках Петербургского экономического форума планируем подписать с ней соглашение, которое станет основой для обеспечения рыбинского завода новыми заказами, встраивания его в производственные цепочки".

Напомним, что в конце 2020 года сообщалось, что ОСК приобрела у Концерна "Калашников" 82,88 % акций ССЗ "Вымпел".

Разработчиком проекта 20360М является АО "Конструкторское бюро "Вымпел" (Нижний Новгород). Строительство головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" осуществляется в рамках контракта Министерства обороны России на постройку двух транспортов проекта 20360М, заключенного 25 марта 2016 года с АО "Судостроительный завод "Вымпел", со сроками сдачи судов в ноябре 2019 и декабре 2020 года. Закладка головного судна "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551) была произведена на ССЗ "Вымпел" 5 мая 2017 года, однако, как обычно, постройка превратилась в долгострой.

Второе судно по данному контракту "Владимир Пялов" (заводской номер 01552), предназначенное для Балтийского флота, было заложено по субподряду 15 марта 2018 года на рядом расположенном в Рыбинске ООО "Верфь братьев Нобель". Данное предприятие, как и ССЗ "Вымпел", находилось под контролем Концерна "Калашников", и в 2017-2018 годах планировалось осуществить слияние ООО "Верфь братьев Нобель" и ССЗ "Вымпел" - что, однако, так и не было осуществлено. Пока что ООО "Верфь братьев Нобель" остается в составе Концерна "Калашников".

Проект 20360М является переработанным вариантом признанного неудачным судна проекта 20360 (шифр "Дубняк"), первоначально числившегося плавучим краном-погрузчиком разрядных грузов. Из начатых по контракту 2004 года на АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) постройкой двух судов проекта 20360, после длительной достройки и испытаний в 2013 году в состав Каспийской флотилии было введено только головное в качестве транспорта вооружения ВТР-79, а второе было затем достроено на АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде по переработанному проекту в качестве опытового судна для испытаний торпедного вооружения "Виктор Чероков" проекта 20360ОС и передано ВМФ России в 2016 году.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. На судне предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

Судно имеет водоизмещение полное 3625 тонн, длину 77,67 м, ширину 16,1 м, высоту борта 6,3 м, осадку 4 м. Электроэнергетическая установка с двумя винто-рулевые колонками обеспечивает скорость полного хода 14 узлов и экономического 12 узлов, дальность плавания экономическим ходом - 3000 миль, автономность - 30 суток. Экипаж 32 человека, возможно дополнительное размещение еще 22 человек. Известно, что на проекте 20360М предусматривалось использование фактически импортной энергетической установки, и, видимо, невозможность получения ее элементов из-за санкций и стала причиной затягивания строительства этих судов.

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России головного морского транспорта вооружения проекта 20360М "Геннадий Дмитриев" (заводской номер 01551). Рыбинск, 01.06.2017 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"