Объединенная судостроительная корпорация приобрела судостроительный завод «Вымпел»

Как сообщило информационное агентство ПРАЙМ, "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрела 82,8% судостроительного завода "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), ранее принадлежавшего концерну "Калашников", говорится в материалах корпорации.

Корпус достраивающегося для ВМФ России ракетного катера проекта 12418 с заводским номером 01301 в цеху АО "Судостроительный завод "Вымпел" во время церемонии закладки там пограничного сторожевого корабля 4-го ранга проекта 03050 (шифр "Гюйс") с заводским номером 1414. Рыбинск, 18.12.2020. Фактически из-за неясности с временем поставки дизельных двигателей М-507А для номинально достраивающихся с 2016 года ракетных катеров проекта 12418 (изначально проекта 12421) с заводскими номерами 01301 и 01302, фактически работы на этих катерах заморожены и сдача этих катеров сейчас ожидается не ранее 2022-2023 годов (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

"Доля участия АО "ОСК" в уставном капитале АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов; доля принадлежавших АО "ОСК" голосующих акций АО "ССЗ "Вымпел" после приобретения составляет 82,88 процентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

ОСК в конце ноября заявляла о планах по приобретению этого актива. Как сообщали РИА Новости в корпорации, предприятие проводило детальную оценку актива.

В свою очередь, как сообщает ярославское издание газеты "Коммерсантъ", расположенный в городе Рыбинске Ярославской области судостроительный завод "Вымпел" приобрела у концерна "Калашников" Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на информацию, полученную в корпорации. В сообщении отмечается, что ОСК выкупила 82,8% акций судостроительного завода "Вымпел", которые ранее принадлежали концерну "Калашников".

Сумма сделки не называется. Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал о намерениях ОСК купить испытывающий финансовые трудности судостроительный завод "Вымпел", входящий в группу "Калашников". Подтверждал предполагаемое приобретение СЗ "Вымпел" и генеральный директор ОСК Алексей Рахманов. Отмечалось, что рыбинский завод может перейти ОСК за 1 руб.

Рыбинский судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году. Предприятие выпускает военные и гражданские суда и катера. По итогам 2019 года выручка от реализации продукции на предприятии составила 7,5 млрд руб. Чистый убыток завода составил 797 млн руб. В течение нескольких лет судостроительный завод "Вымпел" строит для использования на Черном море судна на подводных крыльях "Комета 120М".