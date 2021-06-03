В США назвали важнейшие достижения СССР и России в космонавтике

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал список из 15 важнейших космических миссий в истории человечества, в который попали четыре программы, реализованные СССР, и один проект, выполненный с участием России.

Важнейшими достижениями Советского Союза в космонавтике названы: запуск первого искусственного спутника Земли (космический аппарат «Спутник-1» был выведен на околоземную орбиту в октябре 1957 года), старт на ракете «Восток» с одноименным космическим кораблем первого человека в космос (им стал в апреле 1961 года Юрий Гагарин), отправка первой женщины в космос (Валентины Терешковой в июне 1963 года) и первая успешная мягкая посадка на другую планету (в декабре 1970 года космического аппарата «Венера-7» на Венеру).

Также в список издания попала Международная космическая станция, развертывание которой началось Россией в ноябре 1998 года.

Среди других достижений называются, в частности, миссии Mariner 4 (первый снимок другой планеты), Apollo 11 (первый человек на Луне), Voyager 1 (миссия в межзвездное пространство), Cassini — Huygens (миссия к Сатурну и его спутникам), Pathfinder (первый ровер на Марсе), космические обсерватории Hubble и Kepler. Также упоминаются инцидент с миссией Apollo 13, катастрофа, произошедшая в ходе 25-го полета Space Shuttle, и первая успешная посадка первой ступени ракеты Falcon 9.

В мае ТАСС, ссылаясь на исполняющего обязанности финансового директора НАСА Стива Шинна, сообщил, что бюджетный запрос агентства на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест для американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз».

Иван Потапов