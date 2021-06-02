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Российский Су-57 захотели купить пять стран

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 хотят купить за рубежом, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

По его словам, в настоящее время по вопросам приобретения данного самолета ведутся переговоры с несколькими странами, в частности, из Юго-Восточной Азии. «Четыре-пять стран интересуются», — сказал гендиректор.

Михеев не уточнил, какие именно страны хотели бы купить Су-57.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщил, что каждый Су-57 может получить от двух до четырех тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник».

В мае 2019 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставлять Турции истребители Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.

В марте того же года директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов заявил, что в настоящее время документы на экспортную версию Су-57Э почти готовы.


Иван Потапов

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Страны
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Турция
Продукция
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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