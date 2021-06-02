Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57

Каждый истребитель пятого поколения Су-57 может получить от двух до четырех тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник». Эти числа раскрывает ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками», — сказал собеседник.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.

Иван Потапов