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Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России / YouTube

Каждый истребитель пятого поколения Су-57 может получить от двух до четырех тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник». Эти числа раскрывает ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками», — сказал собеседник.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.


Иван Потапов

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