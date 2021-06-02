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Российская газета

Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии

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Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия.
Источник изображения: © РИА Новости

Российская группа специалистов проводит военную инспекцию одного района на территории Финляндии.

Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, проверка проходит с 31 мая по 4 июня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, инспекция ведется для того, чтобы определить масштабы осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению. Площадь района, где работают российские инспекторы, будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров.

Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности.

Как ранее сообщала "РГ", еще одна группа российских инспекторов сейчас работает в Эстонии.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Финляндия
Эстония
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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