Россия проводит военную инспекцию в Эстонии

Российские специалисты проводят военную инспекцию одного из районов в Эстонии. Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция проходит с 31 мая по 3 июня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Рыжиков отметил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, которая осуществляется в пределах указанного района. Площадь района, где будут работать российские инспекторы, будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров.

Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Кроме того, они получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, проводимой в районе.

Инспекция проходит на фоне стартовавших в Эстонии учений НАТО "Весенний шторм". Маневры проходят с 17 мая по 5 июня. В них участвуют 7 тысяч военных из Эстонии, США, Великобритании, а также из Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании.

Александр Степанов