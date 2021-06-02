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Naked Science

Фотогалерея: «Русские витязи» вместе с другими боевыми самолетами отработали дозаправку в небе

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Источник изображения: naked-science.ru

Пилотажная группа «Русские витязи» отработала дозаправку в воздухе. Вместе с ней участие в полетах принимали другие боевые самолеты, в частности истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Минобороны показало отработку дозаправки в воздухе авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». На представленных кадрах можно видеть и другие машины, поучаствовавшие в тренировке.

На снимках запечатлены новые многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, а также фронтовой бомбардировщик Су-24М. «На высоте пяти-шести километров и скорости около 600 километров в час летчики тренировались в подходе к воздушным танкерам Ил-78 на необходимое расстояние и стыковке с системой подачи топлива, — отметили в Минобороны. — В темное время суток дозаправка выполняется при дополнительном освещении».

Су-35C

Источник изображения: МО РФ

«Русские витязи» — одна из самых известных авиационных групп высшего пилотажа. Ее сформировали 5 апреля 1991 года на базе Первой авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии.

Су-30СМ

Источник изображения: МО РФ

Уникальность группы в том, что это единственная пилотажная команда в мире, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. «Русские витязи» ассоциируются прежде всего с советскими Су-27 и Су-27УБ, имеющими яркую красно-сине-белую окраску. Между тем ранее коллектив получил и более современные Су-30СМ, а в 2019-2020 годах ему передали Су-35С.

Су-35C

Источник изображения: МО РФ

Последний можно считать самым совершенным современным российским истребителем, за исключением Су-57 пятого поколения, эксплуатация которого только началась. Напомним, первый серийный Су-57 Воздушно-космические силы получили зимой. Это могло произойти раньше, но самый первый такой истребитель разбился во время тестов в декабре 2019-го.

Су-24М

Источник изображения: МО РФ

Су-30СМ — не столь техническая «продвинутая» машина, как Су-35С (и тем более как Су-57). Но это надежный и проверенный самолет, построенный на основе хорошо зарекомендовавшего себя на рынке вооружений Су-30МКИ. Экипаж машины — два человека.

Су-30СМ

Источник изображения: МО РФ

Недавно Россия решила провести комплексную модернизацию Су-30СМ. Обновленная машина получит индекс СМ2. Ее снабдят новым двигателем АЛ-41Ф1С, а также радиолокационной станцией «Ирбис», которые установлены на Су-35С. Такой подход позволит не только существенно повысить боевую эффективность самолета, но и поспособствует унификации.

В отдаленной же перспективе Россия может получить принципиально новый истребитель пятого поколения: однодвигательную машину, которая дополнит Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Ил-78
ПАК ФА
Су-24
Су-24М
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Су-30
Су-30МК
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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