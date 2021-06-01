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Интерфакс-АВН

На Балтфлоте ожидают в конце 2021 года поступление двух новых кораблей с ракетами "Калибр"

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МРК "Козельск" буксируют на "Пеллу"
МРК "Козельск" буксируют на "Пеллу".
Источник изображения: RedJak / fleetphoto.ru

Калининград. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Корабельный состав Балтийского флота (БФ) в этом году может пополниться двумя кораблями, вооруженными крылатыми ракетами "Калибр", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"На заседании Военного совета БФ, которое прошло под руководством командующего флотом адмирала Александра Носатова, было отмечено, что до конца текущего года на флот ожидается поступление двух многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также двух малых ракетных кораблей (МРК), главным вооружением которых является комплекс крылатых ракет "Калибр", - сказал Мартов.

По его словам, это будут МРК проектов 22800 "Козельск" и МРК проекта 21631 "Град", которые строятся, соответственно, на ОАО "Пелла" и АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького". В настоящее время оба корабля уже спущены на воду и готовятся к швартовным испытаниям.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Компании
ЗДЗ Горького
Пелла ОАО
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Калибр КР
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