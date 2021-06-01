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Naked Science

Венесуэла показала роботизированную боевую платформу

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Источник изображения: naked-science.ru

Венесуэльские специалисты продемонстрировали работу прототипа роботизированной боевой платформы, способной решать широкий круг задач.

В мире все активнее работают в направлении создания наземных боевых роботов. Не стала исключением и Венесуэла, представившая недавно свое видение роботизированной платформы. Разработка получила название Explorador.

Прототип оснастили 12,7-миллиметровым пулеметом, двумя гранатометами РПГ-7 (либо аналогами) и пусковыми установками дымовых гранат. Такой набор позволяет применять работа для самых разных задач.

Explorador / ©Военный обозреватель Впрочем, сейчас подобным арсеналом мало кого удивишь: достаточно вспомнить российский робототехнических комплекс «Уран-9», который, помимо прочего, несет 30-миллиметровую пушку.

«Уран-9»

Источник изображения: wikipedia

В перспективе Россия хочет получить еще более мощного боевого робота. По данным осведомленного источника, его могут оснастить 125-миллиметровым орудием, что приблизит комплекс по огневой мощи к современным основным боевым танкам.

Предполагается, что работ будет особенно эффективен в городских боях: одной из главных его задач станет подавление противотанковых точек. Сроки разработки озвучены не были.

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Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
РПГ-7
Уран-9
Проекты
Робот
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