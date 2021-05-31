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Ми-28НМ станет «бомбардировщиком»

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Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боевой вертолет Ми-28НМ получит возможность переносить до четырех дальнобойных крылатых ракет «изделие 305», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

По словам собеседника, соответствующие ракеты будут размещаться на точках внешней подвески, а максимальная дальность нового оружия составит 100 километров.

Таким образом, согласно источнику, данный вертолет станет «бомбардировщиком». «Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей — на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками», — сказал источник.

Собеседник добавил, что испытания Ми-28НМ все еще продолжаются.

В мае главный конструктор программы Боевые вертолеты Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова Виталий Щербина сообщил, что фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» вместе с ракетами класса «воздух — воздух» позволят российскому вертолету Ми-28НМ сбивать вражеские самолеты.

В апреле 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в оборонно-промышленной отрасли, сообщили, что ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня Ми-28НМ, в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности.

В июне 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщало, что Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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