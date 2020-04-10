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Ми-28Н бюджетно превратят в Ми-28НМ

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ударные вертолеты Ми-28Н и, возможно, учебно-тренировочные Ми-28УБ будут бюджетно модернизированы до уровня новейших Ми-28НМ «Ночной охотник», в результате чего машины смогут круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и поражать цели на большей дальности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонно-промышленной отрасли.

По данным издания, опытный образец усовершенствованного вертолета может впервые подняться в воздух до осени. Летательный аппарат получит более мощные и дальнобойные ракеты, улучшенную оптику и радиолокационную станцию. По мнению опрошенных изданием экспертов, модернизация позволит нарастить боевые возможности вертолетов без лишних затрат.

В июне 2019 года вертолет Ми-28 показал, по словам корреспондента «Звезды» Алексея Егорова, «новую фигуру высшего пилотажа».

В том же месяце сообщалось, что Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

В январе 2019 года Defense News, ссылаясь на Обзорный доклад по противоракетной обороне (ПРО), сообщало, что в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывалась модернизированная версия Ми-28УБ. Главной особенностью Ми-28НМ «Ночной охотник» считается надвтулочная радиолокационная станция.

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