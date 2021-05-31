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Интерфакс-АВН

Авиакомпания "Россия" заплатит до 48,6 млрд руб. за 12-летний лизинг 15 Superjet

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) ) объявила конкурсы на привлечение лизингодателей для поставки 15 новых (заводских) самолетов Superjet 100.

Согласно материалам закупки, компания хочет заключить договоры на 12-летний лизинг "суперджетов" в компоновке на 100 мест в экономическом классе.

Общая максимальная стоимость закупки - до 48,6 млрд руб., включая ежемесячные лизинговые платежи и резервные отчисления на техобслуживание двигателей.

Все самолеты должны быть поставлены в этом году.

Вопрос об аренде 15 новых "суперджетов" был вынесен на совет директоров "Аэрофлота" 31 мая. Также совет планирует обсудить сделку по передаче "России" прав по договору с "ВЭБ лизингом" аренды 19 Superjet 100 и передачу ей же в субаренду четырех Airbus A320-200.

Сейчас в парке "России" 31 "суперджет" в компоновке 87 мест в "экономе" и 12 - в "бизнесе". Все самолеты поступили в компанию в течение этого года, сделав ее крупнейшим эксплуатантом этого типа. К концу года, как ожидается, парк SSJ-100 "России" вырастет до 66 единиц.

Кроме "суперджетов" "Россия" летает на иностранных Airbus A320, Boeing 737-777/-747.

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Страны
Россия
Продукция
А320
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
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