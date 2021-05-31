В Киеве рассчитывают получить ПДЧ относительно членства Украины в НАТО до конца года

Киев. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) возможно уже до конца 2021 года.

"Получение ПДЧ относительно членства Украины в НАТО уже до конца этого года возможно. У нас очень теплые отношения со многими странами, которые уже входят в блок НАТО, и с самим блоком НАТО как с институцией. Мы имеем поддержку с их стороны и находимся в постоянной коммуникации. И я думаю, что до конца текущего года мы точно выйдем на существенные документы", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, ограничение участия Украины в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня текущего года, "связано с ситуацией с коронавирусом, а также ограничением участия по технических причинам из-за большого количества участников".

"Так или иначе, все наши предложения, безусловно, будут на столе представителей саммита и будут рассмотрены. Весь блок НАТО, все страны Альянса понимают в той или иной степени украинскую позицию, то есть: что мы хотим, что мы делаем и какие имеем потребности с точки зрения ситуации в безопасности в регионе", - отметил Подоляк.