Войти
Lenta.ru

В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель

489
0
0
Источник изображения: Фото: Courtesy Carlos Jimenez / U.S. Marine Corps / Reuters

Таинственный российский одномоторный истребитель напоминает американский F-16 Fighting Falcon и может в будущем пользоваться популярностью у зарубежных заказчиков, хвалят еще не созданный самолет в американском журнале Popular Mechanics.

К подобному выводу в издании пришли, обратив внимание на пост блога bmpd, опубликованный в LiveJournal, где показан снимок с «фрагментом модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова».

В журнале допускают, что в данном случае речь идет об однодвигательном истребителе, о создании которого в мае сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

Издание пишет, что по воздухозаборнику разрабатываемый в России малозаметный истребитель напоминает однодвигательный F-16 Fighting Falcon. «Одномоторные истребители тоже полезны — их можно хорошо продавать за рубежом. Российская версия [тоже одномоторного] F-35 Lightning II вполне может оказаться популярной, если будет дешевой и экономичной при эксплуатации», — уверяет журнал.

В декабре 2020 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации «прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе», которая «может быть универсальной платформой, в пилотируемом и беспилотном вариантах».

В апреле того же года в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что начали работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
Компании
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.10.2020
Слюсаря вызывали?
26.10.2020
«Угроза для Израиля»: почему может сорваться поставка F-35 в ОАЭ
08.08.2019
Второй этап поставок С-400 Турции состоится в этом году - источник
18.07.2019
Проект МС-21 остался без зарубежного титанового крепежа, но проблема решена - вице-премьер Борисов
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году