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Россия начала создание «Штурма» для боев в городе

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Источник изображения: Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Компания «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создание опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», сообщает РИА Новости, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам первого собеседника, изделие, предназначенное для боя в городских условиях, включает «подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием». «Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3», — добавил источник.

Второй собеседник отметил, что боевые модули комплекса допускают включение, в частности, блока реактивных огнеметов «Шмель», спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки и блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

В мае Фонд перспективных исследований выложил на YouTube ролик с испытаниями российской экспериментальной робототехнической платформы «Маркер», предназначенной для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Штурм
Компании
Уралвагонзавод
ФПИ
Проекты
Робот
РТК
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