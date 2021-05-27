Россия показала испытания смертоносного «Маркера»

Испытания российской экспериментальной робототехнической платформы «Маркер», предназначенной для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликован Фондом перспективных исследований (ФПИ).

На видео заметны, отмечает РИА Новости, «захват цели и стрельба при управлении оператором, а затем — автоматическая стрельба по ростовым статичным и движущимся целям, автоматическое движение по полигону».

В августе 2020 года в издании «Военно-промышленный курьер» смертоносному «Маркеру» предрекли уничтожение в бою. «Перед нами — реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых. Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант», — предрекала газета.

В июле того же года одноименный проект был раскритикован в журнале Popular Mechanics.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и Научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получить гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.

Иван Потапов