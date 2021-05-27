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Россия показала испытания смертоносного «Маркера»

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Робот "Маркер"
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Сураев

Испытания российской экспериментальной робототехнической платформы «Маркер», предназначенной для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликован Фондом перспективных исследований (ФПИ).



На видео заметны, отмечает РИА Новости, «захват цели и стрельба при управлении оператором, а затем — автоматическая стрельба по ростовым статичным и движущимся целям, автоматическое движение по полигону».

В августе 2020 года в издании «Военно-промышленный курьер» смертоносному «Маркеру» предрекли уничтожение в бою. «Перед нами — реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых. Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант», — предрекала газета.

В июле того же года одноименный проект был раскритикован в журнале Popular Mechanics.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и Научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получить гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.


Иван Потапов

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1 комментарий
№1
27.05.2021 18:54
Цитата, q
В августе 2020 года в издании «Военно-промышленный курьер» смертоносному «Маркеру» предрекли уничтожение в бою. «Перед нами — реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых. Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант», — предрекала газета.

Во-во! Прям мои мысли повторили. Выскажусь ещё раз. Подобный робот нужен там, где ну очень жарко, очень сильное противодействие и, конечно же, там есть противотанковые средства. Поэтому, такой робот просто обязан быть максимально хорошо защищённым - делаться на универсальной платформе "Армата", модификация Т-14 с усиленным бронированием.

Дорого? Конечно, в разы дороже танкетки, но он:
1. Выполнит боевую задачу.
2. Вернётся в "строй" для выполнения следующей боевой задачи, а не будет одноразовым (полразовым) - в итоге выйдет даже дешевле, если не терять технику в каждом бою.
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