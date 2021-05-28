Войти
Lenta.ru

SpaceX провела 100 успешных пусков Falcon 9 подряд

462
0
0
Источник изображения: Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX провела 100 успешных пусков тяжелой ракеты Falcon 9 подряд, сообщает Ars Technica.

Издание отмечает, что последний старт носителя состоялся 26 мая, когда на околоземную орбиту были доставлены спутники Starlink.

Последняя авария со стартовавшей Falcon 9 наблюдалась в июне 2015 года, когда из-за неполадок во второй ступени ракеты был утерян космический корабль Dragon, направляемый к Международной космической станции.

Тем не менее издание напоминает, что в сентябре 2016 года еще находящаяся на стартовом столе и не запущенная Falcon 9 взорвалась, в результате чего был уничтожен спутник Amos-6. Если отсчет проводить с того момента, то компания успела провести 91 успешный старт подряд.

Согласно Ars Technica, в 2021 году SpaceX успела провести 16 пусков, из которых шесть состоялись в последние 34 дня.

В декабре 2020 издание сообщало, что в том же году, несмотря на пандемию COVID-19, компания побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Похожие новости
08.02.2021
Корабль Crew Dragon побьет рекорд США на МКС
30.11.2020
Корабль Dragon отправится с грузом к МКС 5 декабря
01.06.2020
Раскрыты дальнейшие перспективы сотрудничества НАСА и «Роскосмоса»
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
17.12.2014
Дорого в Венецию? Придется летать в космос
05.12.2014
Космос для своих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 11:40
  • 1
Sina (Китай): российский «Уран-9» – мощнейший наземный беспилотник
  • 28.05 09:56
  • 2
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 28.05 09:54
  • 58
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 28.05 08:43
  • 1
Как возникли разногласия по поводу нового российского истребителя
  • 28.05 06:52
  • 52
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.05 06:18
  • 4
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 28.05 05:52
  • 37
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 28.05 01:44
  • 1
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 27.05 20:23
  • 1
Метрологическая служба «Омсктрансмаша» стала лучшей по области
  • 27.05 20:16
  • 71
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 19:18
  • 2
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?