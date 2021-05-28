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ЦАМТО

Оборонный экспорт Индии продемонстрировал достаточную устойчивость в период самой острой фазы пандемии COVID-19

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Демонстрируемые в качестве состава вооружения индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), индийские перспективные малогабаритная крылатая ракета DRDO Smart Ant
Демонстрируемые в качестве состава вооружения индийского перспективного беспилотного летательного аппарата HAL Warrior, создаваемого в рамках программы Combat Air Teaming System (CATS), индийские перспективные малогабаритная крылатая ракета DRDO Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) массой 125 кг (во внутреннем отсеке вооружения) и ракета малой дальности класса "воздуx-воздух" DRDO Next Generation - Close Combat Missile (NG-CCM) c инфракрасной системой наведения. Бангалор, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

ЦАМТО, 27 мая. Индийский оборонный экспорт в 2020-2021 ф.г. продемонстрировал достаточную устойчивость: снижение объемов экспорта ВиВТ было незначительным в период самой острой фазы пандемии COVID-19, о чем свидетельствуют недавно обновленные данные Минобороны страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, данные, которые частично основаны на стоимости разрешений на экспорт, выданных компаниям частного сектора, свидетельствуют о том, что оборонный экспорт Индии резко возрос в 2019/2020 ф.г., а его снижение в период самой острой фазы пандемии COVID-19 в 2020/2021 ф.г. (завершился в конце марта) было незначительным. Как отмечается, оборонный экспорт в 2020-2021 ф.г. по стоимостному объему стал вторым за всю историю, уступив только показателю, достигнутому в 2019-2020 ф.г.

Согласно данным военного ведомства, индийский оборонный экспорт в 2020/2021 ф.г. оценивается в 84,34 млрд. индийских рупий (1,14 млрд. долл.), что всего на 7,5% меньше по сравнению с оборонным экспортом в сумме 91,11 млрд. индийских рупий в 2019/2020 ф.г.

В свою очередь, показатель оборонного экспорта в 2019/2020 ф.г. на 9,5% больше, чем объем продаж в 83,20 млрд. индийских рупий в 2018/2019 ф.г. При этом в 2018-2019 ф.г. оборонный экспорт возрос почти на 80% по сравнению с результатом 2017-2018 ф.г. (46,82 млрд. индийских рупий). В 2016/2017 ф.г. оборонный экспорт Индии составил всего 15,21 млрд. индийских рупий.

Опубликованные данные говорят о том, что большая часть экспортных продаж в последние годы приходится на частный сектор.

Ежегодные продажи оборонных предприятий государственного сектора (DPSU) оставались ниже 10 млрд. индийских рупий за последние три финансовых года.

Продажи в частном секторе на основе разрешений на экспорт оцениваются в 72,71 млрд. индийских рупий в 2020/2021 ф.г. и 80,07 млрд. индийских рупий в 2019/2020 ф.г., что составляет, соответственно, 86% и 88% от общего объема экспорта за эти два года. В 2018/2019 ф.г. стоимостной объем выданных разрешения на экспорт оборонной продукции в частном секторе оценивается в 73,87 млрд. индийских рупий (89% от общих продаж).

В 2016/2017 и 2017/2018 ф.г. продажи государственных предприятий составили, соответственно, 87% и 32% от общего объема экспорта в этот период.

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Индия
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