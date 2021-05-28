На вооружение войск Западного военного округа поступило около 300 ед. военной и специальной техники

ЦАМТО, 27 мая. С начала года на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило около 300 ед. военной и специальной техники, сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"С начала года поступило 289 ед. современных образцов ВиВТ на вооружение войск округа, в том числе 20 модернизированных БМП-2 для перевооружения мотострелковых подразделений танковой армии, дислоцированной в Подмосковье. Авиационные части Ленинградской армии ВВС и ПВО получили семь модернизированных летательных аппаратов (среди них тактические разведывательные самолеты Су-24МР, транспортные Ан-72 и Ан-12), а также радиолокационную станцию "Небо-У" – заявил А.Журавлев.

Вся техника будет задействована в совместном стратегическом учении "Запад-2021", основной этап которого состоится в сентябре на расположенном в Нижегородской области полигоне. Всего до конца года в ЗВО планируется поступление более 2 тыс. современных образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.