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ЦАМТО

На вооружение войск Западного военного округа поступило около 300 ед. военной и специальной техники

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55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 27 мая. С начала года на вооружение войск Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило около 300 ед. военной и специальной техники, сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"С начала года поступило 289 ед. современных образцов ВиВТ на вооружение войск округа, в том числе 20 модернизированных БМП-2 для перевооружения мотострелковых подразделений танковой армии, дислоцированной в Подмосковье. Авиационные части Ленинградской армии ВВС и ПВО получили семь модернизированных летательных аппаратов (среди них тактические разведывательные самолеты Су-24МР, транспортные Ан-72 и Ан-12), а также радиолокационную станцию "Небо-У" – заявил А.Журавлев.

Вся техника будет задействована в совместном стратегическом учении "Запад-2021", основной этап которого состоится в сентябре на расположенном в Нижегородской области полигоне. Всего до конца года в ЗВО планируется поступление более 2 тыс. современных образцов вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба округа.

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