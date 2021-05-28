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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1735 аппаратов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Starlink

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 29-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1735 космических аппаратов. Предыдущие партии спутников Starlink были запущены 4, 9 и 16 мая.

Запуск был осуществлен в 14:59 по времени Восточного побережья США (в 21:59 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты все спутники были выведены на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска во второй раз, через 8 минут 34 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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